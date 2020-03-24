МИД призвал россиян за рубежом передать свои данные в загранучреждения РФ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

МИД РФ призвал россиян, испытывающих сложности с возвращением на родину из-за ситуации с коронавирусом, незамедлительно передать свои данные в загранучреждения России, передает ТАСС.

В настоящий момент организуется эвакуация россиян с территорий иностранных государств. В частности, всех граждан РФ планируют вывезти с территории Кубы до 24 марта.

Также россиян вывозят из Марокко. Спецрейс организовали при договоренности Ростуризма, Росавиации и МИД.

Ранее эвакуацию россиян осуществили с территории Черногории. Рекомендация российским туристам вернуться на родину звучала от посольства в Армении.

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зафиксировано 57 случаев новых случаев в 14 регионах.

Выписаны за последние сутки пятеро пациентов, которые переболели коронавирусом: 1 – в Московской области, 1 – в Кемеровской области, 3 – в Красноярском крае. Всего выздоровели 22 человека.

По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что пандемия ускоряется.