За последние сутки в РФ выписаны пять человек, переболевших коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

За последние сутки в РФ выписаны пять пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, всего выздоровели 22 человека. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению и борьбе с COVID-19.

"За прошедшие сутки выписаны 5 человек: 1 – в Московской области, 1 – в Кемеровской области, 3 – в Красноярском крае. Всего за весь период 22", – говорится в сообщении.

Согласно последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За сутки зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 российских регионах. В Москве выявлено 28 новых случаев заражения. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 290 человек. Все новые заразившиеся в последние две недели посещали неблагополучные по инфекции страны. Всех госпитализированных поместили в инфекционные боксы.

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

С 21 марта по 12 апреля не работают школы и учреждения дополнительного образования. Сергей Собянин призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.