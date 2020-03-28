Россия с 30 марта временно закроет пограничные пункты пропуска

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Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился полностью закрыть движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска на границе России, включая сухопутный участок российско-белорусской границы. Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Такие меры начнут действовать с 30 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции. Исключения предусмотрены в нескольких случаях, например, для жителей ЛНР и ДНР с российскими паспортами.

Ранее правительство утвердило перечень товаров первой необходимости. В список за исключением продовольственных товаров вошли 23 позиции. Среди них детские товары, мыло, туалетные принадлежности, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

В Москве действует режим повышенной готовности, направленный на сдерживание инфекции. С 28 марта по 5 апреля ограничена работа кафе, ресторанов, общественных пространств и розничных магазинов, введена нерабочая неделя для граждан, которые не могут работать удаленно.

Сергей Собянин призвал граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями соблюдать режим самоизоляции. Необходимые продукты и услуги им помогут получить волонтеры и социальные работники.

За последние сутки число случаев заражения коронавирусом во всем мире перевалило за 600 тысяч. В РФ подтверждено 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего по стране выявлено 1264 инфицированных.

Лаборатории Москвы за сутки провели 6,5 тысячи исследований анализов на коронавирусную инфекцию.Производственные мощности позволяют в дальнейшем проводить по 10 тысяч исследований за сутки.