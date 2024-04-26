ЦБ заявил об ужесточении требований по потребительским и автокредитам

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Банк России с 1 июля текущего года повысит надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам и установит надбавки по автокредитам. Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБ, это необходимо для ограничения долговой нагрузки на россиян и повышения устойчивости финансовых организаций в случае роста потерь по кредитам для потребителей. Регулятор подчеркнул, что надбавки по потребительским кредитам вырастут с 25 до 40%, также будут установлены надбавки по автокредитам с показателем долговой нагрузки более 50%.

Как рассказала директор одной из сетей автосервисов Татьяна Овчинникова в беседе с "Газетой.ру", сейчас средний чек за ремонт и обслуживание машин в РФ составляет 9 400 рублей. По ее данным, эта сумма за 1-й квартал 2024 года увеличилась на 29%.

"Есть несколько причин увеличения среднего чека. Самое главное – автовладельцы покупают больше услуг и запчастей, то есть продолжает меняться структура среднего чека. Ремонты становятся сложнее, на их выполнение требуется больше времени", – объяснила она.

В частности, за этот же период на 12% выросло число нормо-часов на одного клиента СТО. Позволить себе новые авто могут не многие, а сам автопарк РФ стремительно стареет, заявила эксперт. Поэтому жители России пытаются продлить жизнь машин и вкладываются в их ремонт.

Овчинникова рассказала, что также на повышении стоимости сказался и высокий спрос на автосервисы – в государстве сейчас их не хватает. С этим связаны как кадровый голод в отрасли, так и стоимость оплаты труда работников станций обслуживания.



"Также в первом квартале немного увеличилась и средняя цена запчастей", – заключила она.

Ранее ЦБ решил оставить ключевую ставку на прежнем уровне в 16% годовых. В регуляторе подчеркнули, что инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой. По данным главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, инфляция с последующим ростом цен в РФ составит от 4,3 до 4,8%.