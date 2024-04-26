26 апреля, 16:07Политика
Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение "Я/мы Сергей Фургал"
Фото: ТАСС/Павел Черемисин
Росфинмониторинг внес общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал" в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В феврале текущего года Хабаровский краевой суд признал движение "Я/Мы Сергей Фургал" экстремистской организацией.
По данным прокуратуры, указанное общественное движение под видом идей защиты и поддержки бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала осуществляло экстремистскую деятельность. Согласно выводу суда, в основе движения "Я/Мы Сергей Фургал" лежит идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям власти.
Фургала задержали в июле 2020 года. Его обвинили в организации и покушении на убийства конкурентов в 2004–2005 годах. За это его приговорили к 22 годам колонии.
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