Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение "Я/мы Сергей Фургал"

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Росфинмониторинг внес общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал" в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В феврале текущего года Хабаровский краевой суд признал движение "Я/Мы Сергей Фургал" экстремистской организацией.

По данным прокуратуры, указанное общественное движение под видом идей защиты и поддержки бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала осуществляло экстремистскую деятельность. Согласно выводу суда, в основе движения "Я/Мы Сергей Фургал" лежит идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям власти.

Фургала задержали в июле 2020 года. Его обвинили в организации и покушении на убийства конкурентов в 2004–2005 годах. За это его приговорили к 22 годам колонии.