Суд в Хабаровске признал движение в поддержку Фургала экстремистской организацией

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Движение "Я/Мы Сергей Фургал" было признано Хабаровским краевым судом экстремистской организацией. Об этом со ссылкой на прокуратуру региона сообщает РИА Новости.

"В Хабаровском крае по иску прокурора общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал" признано экстремистской организацией", – указано в сообщении.

Установлено, что межрегиональное общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал" под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность. В суде пришли к выводу, что основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества.

В начале февраля суд присяжных признал Фургала виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

Тогда присяжные заключили, что бывший губернатор Хабаровского края не заслуживает снисхождения по всем пунктам обвинения. Позже политика приговорили к 22 годам колонии.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным следствия, свои преступления он совершил еще в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам