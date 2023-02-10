Фургала приговорили к 22 годам колонии за организацию убийств конкурентов

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Суд назначил экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу наказание в виде 22 лет колонии за организацию и покушение на убийства конкурентов в 2004–2005 годах. Об этом сообщает ТАСС.

При этом из приговора был исключен эпизод с незаконным приобретением оружия за истечением срока давности. Фургал будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Бывшего помощника экс-губернатора Хабаровского края Андрея Карепова приговорили к 21 году колонии, местного предпринимателя Андрея Палея – к 17 годам, а экс-инспектора службы безопасности аэропорта Южно-Курильска Марата Кадырова – к 9,5 года.

Адвокат Фургала Михаил Карапетян рассказал, что его подзащитного не будут этапировать в колонию до вступлению приговора в законную силу. При этом защитник пообещал обжаловать приговор и продолжить добиваться оправдания осужденного.

Карапетян добавил, что права Фургала в суде систематически нарушались.



"Даже когда наступила стадия представления доказательств защиты, в большинстве документов и допросов свидетелей в оправдание Фургала нам было отказано. Хотя эти доказательства, которые нам не дали показать коллегии присяжных, были не новые, они же были собраны еще на стадии предварительного следствия", – уточнил адвокат.

Приговор суда защитник назвал незаконным и необоснованным.

В начале февраля суд присяжных признал Фургала виновным в убийстве предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского и незаконном приобретении оружия.

Тогда присяжные заключили, что бывший губернатор Хабаровского края не заслуживает снисхождения по всем пунктам обвинения.

Фургала задержали 9 июля 2020 года. По данным следствия, свои преступления он совершил еще в 2004–2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Тогда же по этому делу задержали еще четырех человек. Все они якобы являлись членами преступной группировки.



Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам

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