Присяжные признали Фургала виновным по всем инкриминируемым эпизодам

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Присяжные признали экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала виновным по всем трем эпизодам, в числе которых убийства и покушение на конкурентов по бизнесу, сообщает РИА Новости.

Фургал обвиняется в покушении на бизнесмена Александра Смольского и убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах.

По мнению присяжных, Фургал не заслуживает снисхождения по всем пунктам обвинения.

Также экс-политика признали виновным в незаконном приобретении оружия.

"На вопрос о том, виновен ли Фургал в том, что он в неустановленном месте и неустановленное время приобрел пистолет системы "Макарова" и гранаты РГД-5, которые потом были использованы при совершении убийств, упомянутых в вердикте, коллегия ответила утвердительно", – зачитал решение старшина коллегии.

Дело слушает Люберецкий суд Подмосковья с участием присяжных в выездном формате в здании Мособлсуда в Красногорске.

Экс-губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля 2020 года. Преступления, в которых подозревается Фургал, были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области. Также на скамье подсудимых находятся возможные сообщники бывшего политика Марат Кадыров, Андрей Карепов и Андрей Палей.

Фургал вину не признал.

Согласно УК РФ, Фургал мог бы отправиться отбывать пожизненное заключение, однако оно ему не грозит, так как по делам ранее были пропущены сроки давности.



Присяжные начали обсуждение вердикта по делу Фургала

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