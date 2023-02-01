Экс-губернатор Хабаровского края выступит с последним словом перед присяжными заседателями

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал выступит с последним словом перед присяжными заседателями. После его заключительного слова сформируют список вопросов для заседателей перед вынесением вердикта.

Сергея Фургала задержали в июле 2020 года. По версии следствия, он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства еще двух предпринимателей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.