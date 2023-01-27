В Москве по подозрению во взятке задержали главу информационного управления ФТС

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В столице задержали главу центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Его подозревают во взяточничестве, как сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

По предварительным данным, Васильев также подозревается в хищении с господрядов. Задержанного доставили в СК, в данный момент с ним проводятся следственные действия.

Васильеву изберут меру пресечения в пятницу, 27 января.

Ранее к 16,5 года колонии приговорили бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка за получение взяток на общую сумму более 38 миллионов рублей. Позже Гуменюк заявил, что обжалует приговор, так как, по его мнению, его оклеветали.

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