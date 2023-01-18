Осужденный за взятки экс-мэр Владивостока намерен обжаловать приговор

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Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный по делу о получении взяток, заявил, что обжалует приговор, передает РИА Новости.

Чиновник рассказал журналистам, что у адвоката есть "любые документы", доказывающие его невиновность. По мнению Гуменюка, его оклеветали.

"Конечно [буду обжаловать приговор]. <...> Будем обжаловать, бороться, где возможно", – сказал он после заседания суда.

В среду Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам колонии за получение взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей. Также ему назначили штраф в размере 150 миллионов рублей.

По данным следствия, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление" Гуменюк получил от своего знакомого взятки на сумму 6,9 миллиона рублей. Когда чиновник занял пост градоначальника, то получил от этого же знакомого еще 31,2 миллиона рублей.

Должность мэра Владивостока Гуменюк покинул 18 мая. Он принял решение об отставке после того, как полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Приморского края Олег Кожемяко назвали его работу неудовлетворительной.

Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан за получение взяток

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