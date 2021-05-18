Трутнев согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока Гуменюка

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев согласился с необходимостью смены мэра Владивостока Олега Гуменюка. Это решение он обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает ТАСС.
По словам Трутнева, на эту должность нужно искать человека, который своей эффективностью как управленца сможет изменить город к лучшему.
"Могу с вами согласиться, вы, действительно, правильно вспомнили, мы эту тему (о неудовлетворительной работе мэра) с вами обсуждали", – отметил вице-премьер.
Как добавил Кожемяко, претензии к работе главы Владивостока связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Среди конкретных объектов он отметил строительство парковок в центре города, реконструкцию стадиона "Аванагрд", строительство детских садов, ремонт набережной Спортивной гавани.
Ранее Юрий Трутнев предложил ввести для компаний, которые принимают на работу иностранных граждан, денежный сбор.
По его словам, речь о компаниях, набирающих иностранцев под новые проекты в Арктике и в ДФО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: