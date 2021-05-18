Трутнев согласился с необходимостью отставки мэра Владивостока Гуменюка

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Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев согласился с необходимостью смены мэра Владивостока Олега Гуменюка. Это решение он обсудил с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, сообщает ТАСС.

По словам Трутнева, на эту должность нужно искать человека, который своей эффективностью как управленца сможет изменить город к лучшему.

"Могу с вами согласиться, вы, действительно, правильно вспомнили, мы эту тему (о неудовлетворительной работе мэра) с вами обсуждали", – отметил вице-премьер.

Как добавил Кожемяко, претензии к работе главы Владивостока связаны с затягиванием работы в рамках единой субсидии на развитие центров экономического роста. Среди конкретных объектов он отметил строительство парковок в центре города, реконструкцию стадиона "Аванагрд", строительство детских садов, ремонт набережной Спортивной гавани.

Ранее Юрий Трутнев предложил ввести для компаний, которые принимают на работу иностранных граждан, денежный сбор.

По его словам, речь о компаниях, набирающих иностранцев под новые проекты в Арктике и в ДФО.