Трутнев предложил брать плату с компаний за иностранных работников

Фото: ТАСС/Таисия Боршигова
Вице-премьер и представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил ввести для компаний, которые принимают на работу иностранных граждан, денежный сбор.
По его словам, речь о компаниях, набирающих иностранцев под новые проекты в Арктике и в ДФО.
"Хочешь привлечь кого-то из-за рубежа – пожалуйста, заплати акциз, причем так тихонечко, по нарастающей. Не хочешь платить акциз – привлекай наших рабочих", – рассказал Трутнев в интервью РБК.
Вице-премьер подчеркнул, что опасения вызывает тот факт, что при строительстве на Дальнем Востоке используется большое число иностранных работников со всего мира.
"Все хорошо, но только правительство существует для того, чтобы давать работу прежде всего гражданам нашей страны", – сказал Трутнев.
Для стимулирования привлечения на рабочие места россиян он предложил применить регулирующие меры.
Зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков ранее заявил, что справиться с дефицитом работников в строительной сфере без привлечения мигрантов поможет повышение зарплаты. При этом Шершуков указал, что работодателям выгоднее использовать более дешевый труд мигрантов, привыкших к более низким параметрам условий труда.
Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков также отметил, что упрощение въезда строителей-мигрантов может вызвать проблемы у небольших девелоперов, которым будет сложно выполнить все требования.
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