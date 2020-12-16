Минстрой предложил упростить въезд мигрантов из-за нехватки работников на стройках

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Справиться с дефицитом работников в строительной сфере без привлечения мигрантов поможет повышение зарплаты.
Об этом заявил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Он также выразил уверенность, что увеличение зарплаты строителям также снизит уровень безработицы в стране.
Шершуков указал, что работодателям выгоднее использовать более дешевый труд мигрантов, привыкших к более низким параметрам условий труда.
"Поэтому логика и работодателей, работающих в строительной отрасли, и Минстроя, который поддерживает в данном случае позицию работодателей, она совершенно понятна", – сказал РИА Новости представитель ФНПР.
Глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков также отметил, что упрощение въезда строителей-мигрантов может вызвать проблемы у небольших девелоперов, которым будет выполнить все требования.
Ранее сообщалось, что Минстрой предлагает упростить условия въезда в Россию мигрантов-строителей. По данным министерства, строительная отрасль РФ испытывает дефицит рабочей силы в более чем 190 тысяч человек.
Одним из условий допуска в страну иностранной рабочей силы должен стать отрицательный тест на COVID-19, выполненный не ранее чем за три дня до даты въезда.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ранее предложил ограничить въезд в РФ мигрантов после пандемии. По мнению парламентария, это необходимо для сохранения рабочих мест россиянам.
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