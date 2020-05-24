Жириновский предложил ограничить въезд мигрантов в РФ после пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить въезд в РФ мигрантов после пандемии. "У нас много трудовых мигрантов уехало. Надо ограничить их приезд", – цитирует Жириновского Агентство "Москва".
Как заявил парламентарий журналистам, это необходимо для сохранения рабочих мест россиянам. "Сейчас своих будет много безработных, чтобы рабочие места были для наших граждан", – добавил политик.
Лидер ЛДПР также высказал мнение, что таким образом можно помочь Средней Азии с заказами. "У них там есть, что купить, пусть там они работают, производят, а мы у них закупим даже с предоплатой", – подчеркнул он.
Между тем Министерство внутренних дел России заявило, что автоматически продлит на 93 дня действие рабочих патентов для трудовых мигрантов. Также ведомство указывало, что в связи с пандемией COVID-19 не будут выдворять иностранцев.
Ранее сотни граждан Киргизии пришли к посольству своей страны в Москве. Трудовые мигранты, оставшиеся без работы, хотят вернуться домой, однако границы закрыты. У многих уже закончились деньги и они остались без жилья.
С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются только вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.
Сотни киргизов в Москве собрались у здания посольства своей страны
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