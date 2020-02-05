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Москва 24

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Общество

15:03

Москва 24: как законодательство защищает права мигрантов

пресс-конференция общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

6 февраля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему "Коррупция победила знания".

К сожалению, сертификат о сдаче экзамена по русскому языку не соответствует реальным знаниям. Одни русскоговорящие мигранты несколько раз пересдают экзамен, а другие получают сертификат, даже не появившись на аттестации. Многие мигранты считают, что экзамен – лишь способ вытягивания денег. Как ведется работа по выявлению нечистых на руку центров тестирования мигрантов? О миграционном законодательстве, защите прав мигрантов расскажут:

  • Вадим Коженов, президент Федерации мигрантов России;
  • Игорь Борисов, председатель совета Общероссийской общественной организации "Российский общественный институт избирательного права";
  • Анжела Должикова, проректор РУДН;
  • Александр Гребенюк, заместитель декана высшей школы современных социальных наук МГУ имени Ломоносова.

Смотрите трансляцию 6 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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