МВД России автоматически продлит патенты для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министерство внутренних дел России автоматически продлит на 93 дня действие рабочих патентов для трудовых мигрантов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Данное правило распространяется на патенты, действие которых завершается в период с 15 марта по 15 июня текущего года. Отмечается, что плата за продление патента не предусмотрена.

"В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня. Производить какие-либо оплаты для продления срока действия патента не требуется. Требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что иностранные граждане без патента могут работать в этот период без его оформления.

Ранее в министерстве отмечали, что Россия не будет депортировать иностранцев в условиях пандемии COVID-19. Сотрудники ведомства не аннулируют визы, патенты, разрешения на трудовую деятельность, а также виды на жительство.

С 27 марта РФ полностью закрыла регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Выполняются вывозные рейсы. Ограничения действуют на фоне ситуации с коронавирусом.

