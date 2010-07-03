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Общество

11:25

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россияне готовы трудиться за меньшую зарплату, чем мигранты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы.

Опрос показал, что зарплатные ожидания россиян в среднем на 6 процентов ниже, чем у приезжих наемных работников.

"Самая большая разница в зарплатных ожиданиях оказалась у водителей (14 процентов) – мигранты запрашивают в среднем по России 54,5 тысячи рублей, тогда как россияне – всего 47 тысяч рублей", – указано в исследовании.

Наименьший разрыв между двумя категориями работников наблюдается в вакансиях продавца и администратора – всего 2,4 процента, или 500 рублей в денежном соотношении. Аналогично низкую разницу исследователи отметили в Москве – 1,6 процента, или 640 рублей. В Санкт-Петербурге мигранты хотят зарплату на 1150 рублей выше, чем россияне. А в Нижнем Новгороде эта сумма доходит до 5150 рублей.

Исследование провели среди 1,7 миллиона откликов соискателей на линейные вакансии кассиров, грузчиков, водителей, продавцов и других.

Ранее стало известно, что региональным властям передадут возможность ограничивать число доступных патентов и запрещать ряд профессий для трудовых мигрантов. Поправки планируют внести в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

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