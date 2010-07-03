Губернаторам в регионах дадут право регулировать поток мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Региональным властям могут передать возможность ставить лимит на число патентов и запрещать ряд профессий для трудовых мигрантов. Об этом заявили "Известия" со ссылкой на новый законопроект министерства труда РФ.

Документ предполагает внесение поправок в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Его планируют рассмотреть на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в четверг, 14 ноября.

По правилам, действующим в настоящее время, главы субъектов федерации могут регулировать численность гастарбайтеров за счет изменения стоимости патентов или запрета на определенные виды деятельности. Остальные вопросы решаются в федеральном центре.

В Минтруде России заявили, что предложенные изменения позволят как мониторить ситуацию на рынке труда, так и непосредственно на нее влиять. Варианты новых законодательных возможностей будут применяться непосредственно по решению властей каждого отдельного региона.

Работать в РФ по патентам сейчас могут граждане Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Сергей Собянин в конце октября заявил, что в столице необходимо выдавать больше трудовых патентов для мигрантов. Мэр уверен, что таким образом получится эффективнее осуществлять контроль за их пребыванием в Москве.