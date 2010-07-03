Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:20

Губернаторам в регионах дадут право регулировать поток мигрантов

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Региональным властям могут передать возможность ставить лимит на число патентов и запрещать ряд профессий для трудовых мигрантов. Об этом заявили "Известия" со ссылкой на новый законопроект министерства труда РФ.

Документ предполагает внесение поправок в закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". Его планируют рассмотреть на заседании рабочей группы Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в четверг, 14 ноября.

По правилам, действующим в настоящее время, главы субъектов федерации могут регулировать численность гастарбайтеров за счет изменения стоимости патентов или запрета на определенные виды деятельности. Остальные вопросы решаются в федеральном центре.

В Минтруде России заявили, что предложенные изменения позволят как мониторить ситуацию на рынке труда, так и непосредственно на нее влиять. Варианты новых законодательных возможностей будут применяться непосредственно по решению властей каждого отдельного региона.

Работать в РФ по патентам сейчас могут граждане Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Сергей Собянин в конце октября заявил, что в столице необходимо выдавать больше трудовых патентов для мигрантов. Мэр уверен, что таким образом получится эффективнее осуществлять контроль за их пребыванием в Москве.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика