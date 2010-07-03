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Мэр Москвы

14:15

Собянин заявил о необходимости выдавать больше трудовых патентов мигрантам

мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости выдавать больше трудовых патентов мигрантам. По мнению градоначальника, таким образом можно будет усилить контроль за их пребыванием в городе, передает Агентство "Москва".

"Считаю, что количество выданных патентов иностранным гражданам должно быть значительно больше, исходя из того миграционного потока, который мы наблюдаем. Это очень важно не только с точки зрения правоохраны, но и с точки зрения соблюдения трудовых прав наших граждан", – заявил Собянин.

По словам мэра, для нормального функционирования системы необходимо, чтобы работники, приехавшие в Москву из регионов, были зарегистрированы, а их деятельность облагалась налогом. Собянин также отметил, что на территории столицы снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами. Доля подобных правонарушений снизилась до 14 процентов.

Ранее Сергей Собянин заявил о необходимости развивать технологии для борьбы с IT-преступностью. По словам мэра, количество подобных правонарушений "растет в арифметической прогрессии". Градоначальник уверен, что систему должны разработать власти столицы совместно с ГУ МВД.

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