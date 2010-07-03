Собянин: действия полиции на митингах уберегли Москву от тяжелых последствий

13:39
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Несанкционированные акции в Москве не имели тяжелых последствий исключительно благодаря работе сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе общегородского расширенного совещания "Профилактика правонарушений".
"Произошел целый ряд несанкционированных митингов, которые привели к серьезным проблемам на улицах Москвы, и то, что они не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах, это не заслуга их организаторов, это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах", – цитирует Агентство "Москва" мэра.
В качестве примера он привел Барселону, где несколько дней назад во время столкновений при протестах за медицинской помощью обратились 182 человека. Против демонстрантов там использовали резиновые пули и слезоточивый газ.
Градоначальник также подчеркнул, что в российской столице ежегодно проходят десятки мирных манифестаций – никто не испытывает проблем с их проведением.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
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