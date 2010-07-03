Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в участии в массовых беспорядках

Фото: ТАСС/Ведомости/Андрей Гордеев

Московский городской суд оставил под стражей обвиняемого в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергея Фомина, отклонив его жалобу на арест. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, Фомин, ранее добровольно явившийся в полицию, будет оставаться в СИЗО как минимум до 8 октября. Свою вину он не признает.

Всего по объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей правопорядка под арест отправлены 13 человек: помимо Фомина, это Кирилл Жуков, Егор Жуков, Иван Подкопаев, Алексей Миняйло, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов, Даниил Конон, Евгений Коваленко, Самариддин Раджабов, Айдар Губайдулин, Валерий Костенок и Данила Беглец.

Еще одно уголовное дело завели по фактам угроз в адрес родственников полицейских в интернете – фигурантом стал блогер Владислав Синица, он также арестован.

В субботу, 10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.