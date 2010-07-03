Суд арестовал программиста Котова за многократные нарушения на митингах

Фото: moscow.sledcom.ru

Пресненский суд столицы арестовал программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка в ходе проведения митингов, передает РИА Новости.

Судья удовлетворила ходатайство следователя. Он сообщал, что 10 августа Котов на Старой площади в Москве в составе группы численностью около 150 человек, пренебрегая нормами общественного порядка, участвовал в несанкционированном митинге. Мужчина скандировал лозунги и мешал горожанам.

Следователь обратил внимание, что пока все участники и организаторы несанкционированных акций не установлены. Он опасался, что на свободе Котов сможет передать им информацию от следствия.

Защита же требовала домашнего ареста. Как напомнила адвокат Мария Эйсман, согласно позиции КС, для привлечения к уголовной ответственности нужно, чтобы действия носили общественно-опасный характер и причинили вред здоровью или имуществу граждан. А протоколы составили за публикации в Facebook и мирное, хоть и несанкционированное, нахождение в тех или иных местах, добавила представитель защиты.

Котова задержали 13 августа. На него завели дело по статье "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

По информации следствия, Котов много раз привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в течение предшествующих 180 суток. Таким образом, он нарушил требования действующего законодательства.

Следствие отметило, что Котов участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя законные требования полицейских о прекращении совершения противоправных действий.

10 августа, 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы, сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.

Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа, мероприятия были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.