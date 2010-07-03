В центре столицы задержано 136 участников несогласованной акции – МВД

Фото: телеграм-канал Московские новости

Сотрудники полиции задержали более 130 человек за участие в несанкционированной акции в центре Москвы после согласованного митинга-концерта. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по городу.

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", – сказано в сообщении.

Протестующие собрались на Маросейке, в Лубянском проезде и возле памятника героям Плевны. Сейчас там обстановка спокойная, практически все митингующие разошлись.

Ранее мэрия столицы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Однако организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Согласно официальным данным, в митинге приняли участие 20 тысяч человек.

Не согласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Задержаны за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

