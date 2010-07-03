Концерт в рамках согласованной акции на проспекте Академика Сахарова завершился

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

На проспекте Академика Сахарова в столице завершился концерт, который проходил на согласованном митинге, передает Агентство "Москва".

Организаторы объявили со сцены об окончании акции. Участники направляются в сторону метро "Комсомольская".

На митинг вышли 20 тысяч человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе полиции. Безопасность на митинге и шествии обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии, ОМОН, также дежурили сотрудники скорой помощи.

Не согласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Задержаны за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

