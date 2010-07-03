Организаторы превратили протестную акцию в политический концерт – политолог

18:59
18:59
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Фото: телеграм-канал Московские новости
Организаторы превратили митинг на проспекте Академика Сахарова в политический концерт. В противном случае участников акции было бы гораздо меньше.
"На митинг люди бы так массово не пошли, а вот на концерт, на который их зазывали всякие Дуди, Парфеновы, фанаты пошли. Не скажу, что их было много", – рассказала Агентству "Москва" политолог, эксперт Центра политического анализа Павел Данилин.
Эксперт высказал мнение, что организаторы пошли на обман и переформатировали мероприятие за несколько дней.
"Превратили его (митинг. – Прим. ред.) в общегородской ивент со значительным числом лидеров общественного мнения, на которых могут прийти люди. Соврали и поставили под угрозу безопасность и жизнедеятельность города. Опять, в очередной раз, организаторы совершили гнусность и подлость", – резюмировал специалист.
По данным МВД, в митинге приняли участие 20 тысяч человек. При этом столичное правительство согласовало проведение двух акций 10 и 11 августа численностью до 100 тысяч человек каждая.
В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек было задержано за различные правонарушения.
До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.
Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.
Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.
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