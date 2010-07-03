Опрос: Среди собравшихся на концерте на Сахарова только 30% москвичей

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Лишь треть граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, проживают в столице.

"Нас, прежде всего, интересовала география, откуда эти люди. По нашей предварительной информации, 30 процентов – это москвичи, 30 процентов – жители Подмосковья, 40 процентов – жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент", – рассказал гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

Эксперт отметил, что митинг завершился недавно, поэтому пока сложно давать окончательные цифры.

"По нашим данным, участников было 15-20 тысяч, но эти данные требуют уточнения. Опрос не дает возможности количественно оценить, сколько было участников. Но это общее мнение интервьюеров, которые непосредственно работали на месте", – резюмировал специалист.

Нарушений общественного порядка на акции не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе полиции. Безопасность обеспечивали сотрудники МВД и Росгвардии, ОМОН.

Не согласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Задержаны за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

