Мужчину задержали за неоднократное участие в несогласованных акциях в Москве

10:28
10:28
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Фото: moscow.sledcom.ru
Мужчина задержан за неоднократное участие в несанкционированных мероприятиях в Москве. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) по столице Юлия Иванова, передает Агентство "Москва".
В отношении Константина Котова возбуждено уголовное дело, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".
По данным следствия, Котов много раз привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ в течение предшествующих 180 суток. Таким образом, он нарушил требования действующего законодательства.
10 августа Котов участвовал в несогласованном митинге в центре Москвы, игнорируя законные требования сотрудников полиции о прекращении совершения противоправных действий.
"Очевидно, что действия Котова, направленные на неоднократное пренебрежение нормами административного законодательства, носят умышленный характер и подлежат оценке с точки зрения Уголовного кодекса РФ. Стоит напомнить, что подобное игнорирование действующего законодательства может повлечь уголовное наказание вплоть до лишения свободы", – сказала Иванова.
Мужчину задержали при попытке скрыться и доставили в следственный отдел. Сотрудники СК намерены ходатайствовать о его заключении под стражу.
10 августа 20 тысяч человек приняли участие в согласованной акции на проспекте Академика Сахарова. После ее окончания некоторые участники устроили незаконное шествие по центру столицы. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали 136 человек.
Предыдущие митинги прошли 27 июля и 3 августа. Они были несогласованными. По итогам митингов задержали более 1,6 тысячи человек.
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