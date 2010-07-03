Согласованные акции ведут не к насилию, а к нормальному обсуждению – политолог

20:33
20:33
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Фото: телеграм-канала Readovka
Согласованные политические акции исключают насилие и способствуют нормальному политическому процессу. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на политолога Глеба Кузнецова.
"Лишний раз доказали всем и друг другу, что спокойные согласованные политические действия не ведут к насилию, а ведут к нормальному политическому процессу. Тогда митинги будут проходить спокойно и задержанных не будет", – сказал Кузнецов.
Ранее мэрия столицы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Однако организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.
Согласно официальным данным, в митинге приняли участие 20 тысяч человек.
Не согласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Задержаны за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.
Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.
Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.
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