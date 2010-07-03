Политолог: организаторы беспорядков после согласованных акций должны нести ответственность

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Организаторы беспорядков после согласованного митинга должны нести ответственность за свои действия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на политолога и политтехнолога Дмитрия Гусева.

"Это был митинг-концерт. Бесплатный концерт в центре Москвы, конечно, народ пришел, более 20 тысяч людей пришло. Обошлось без задержаний, это нормально, когда люди приходят выразить свою позицию. Тем более митинг-концерт, ничего плохого. А вот те, кто потом пошел и попытался воспользоваться тем, что пришло много народа, и спровоцировать беспорядки, эти люди должны нести какую-то ответственность за свои действия, за попытку устроить беспорядки", – сказал Гусев.

Ранее мэрия столицы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый. Однако организаторы отказались от проведения второго митинга 11 августа.

Согласно официальным данным, в митинге приняли участие 20 тысяч человек.

Не согласованные с властями митинги проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Задержаны за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказалось в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

