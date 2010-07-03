Призывавшего к расправам над детьми силовиков блогера арестовали

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Пресненский суд Москвы арестовал участника несогласованной акции 3 августа, который со своего аккаунта оставлял призывы совершать насильственные действия в отношении детей силовиков, сообщает "Интерфакс".

Блогер Владислав Синица заключен под стражу на два месяца – до 3 октября.

О задержании блогера стало известно 4 августа. Как уточнили в СК, Синица скрывался под сетевым псевдонимом Макс Стеклов. По версии следствия, 31 июля блогер опубликовал в одной из социальных сетей пост с призывом к противоправным насильственным действиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. В ходе обыска у мужчины изъяли персональный компьютер и мобильные телефоны.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняло участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

До этого несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

В прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.