В Москве задержали призывавшего к насилию в отношении детей полицейских

17:57
17:57
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
В Москве следователи задержали мужчину, который через соцсети призывал к насилию в отношении детей правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК России. Возбуждено уголовное дело.
Как уточнили в СК, сотрудники ведомства совместно с оперативниками в кратчайшие сроки смогли установить личность человека, скрывавшегося под сетевым псевдонимом "Макс Стеклов". Им оказался Владислав Синица − житель Подмосковья 1989 года рождения. Ему предъявили обвинение по статье "Возбуждение ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершенное публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет".
По версии следствия, 31 июля Синица опубликовал в одной из соцсетей пост с призывом к противоправным насильственным действиям в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. С обвиняемым проводятся следственные действия, отметили в пресс-службе СК. В ходе обыска по месту его жительства были изъяты персональный компьютер и мобильные телефоны. Следствие будет ходатайствовать о заключении Владислава Синицы под стражу.
Как подчеркнули в СК, экстремизм в любой форме, особенно направленный против правоохранителей, которые "ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства".
Ранее сообщалось, что 3 августа на несанкционированной акции на Новинском бульваре был задержан житель одного из российских регионов, который находился в федеральном розыске за публичные призывы к экстремистской деятельности.
В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.
Предыдущая несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Тогда правоохранительные органы задержали 1074 человека.
Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.
В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.
Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.
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