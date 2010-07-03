Юрист: организаторы незаконных акций ответственны за то, что подвергают граждан опасности

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Организаторы несогласованных акций должны нести ответственность за то, что подвергают граждан опасности, считает адвокат Анатолий Кучерена.

По его словам, желающие участвовать в общественных мероприятиях и массовых шествиях должны в первую очередь интересоваться, есть ли на это разрешение. Юрист напомнил, что в столице есть много видеокамер на улицах, которые зафиксируют нарушителя закона.

"Велика ответственность общественных и политических деятелей, отвечающих за организацию таких акций. Ответственность в части того, что они говорят, насколько они объясняют гражданам о возможных последствиях. Здесь достаточно много вопросов", – цитирует его Агентство "Москва".

Прежде всего организаторы должны предупреждать о возможных рисках, чтобы люди знали, какое мероприятие посещают, отметил адвокат.

"Если речь идет об организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, отравляющих и иных веществ, то в данном случае может грозить лишение свободы на срок от восьми до 15 лет. Если говорить о склонении, вербовке или о ином вовлечении лиц в совершение действий, от пяти до 10 лет. Само участие наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет", – уточнил он.

Кучерена заявил, что такие мероприятия должны проводить только на законных основаниях. "Если в городе предусмотрен определенный порядок и есть законы, которые регулируют проведение митингов и шествий, то эти законы нужно безупречно соблюдать. Если эти законы не соблюдаются, то все это может превратиться в хаос", – пояснил он.

"Никто не говорит, что люди не должны выходить на шествия и акции. Они могут это делать, но только на законных основаниях", – резюмировал адвокат.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организовав несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Там также заявили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.