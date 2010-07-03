Юрист: массовые беспорядки – преступление против интересов общества

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Юрист Василий Пашкевич назвал массовые беспорядки преступлением против интересов общества.

"В данном случае посягаются на конституционные права граждан: на свободу передвижения, целостность имущества, на здоровье граждан, поскольку речь идет о применении насилия. В случае если при совершении указанных деяний идет применение насилия в отношении представителей власти, то эти деяния дополнительно квалифицируются по соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ", – цитирует его Агентство "Москва".

"Было перекрыто движение, также имели место иные действия, соответствующие признакам данного преступления. Шла речь о применении насилия в отношения представителей власти. В этой связи принимаются взвешенные решения по отношению к организаторам данных мероприятий с учетом законодательства, с учетом конкретных обстоятельств", – добавил юрист.

По его словам, организация массовых беспорядков может расцениваться как особо тяжкое преступление, предполагающее до 15 лет лишения свободы. За участие в массовых беспорядках грозит от трех до восьми лет. Призывы к ним также содержат признаки особо тяжкого преступления. Оценку действиям будет давать суд, отметил Пашкевич.

Он уточнил, что несогласованные мероприятия могут привести к насилию и жертвам. "Не зря такое значение придается этому составу преступления и уделяется такое внимание. Ведь непредсказуемы последствия от организации несогласованных акций... Любое неадекватное действие и насилие может привести к жертвам среди мирного населения", – заключил юрист.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организовав несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Там также заявили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.