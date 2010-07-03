Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге

Фото: ТАСС/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Прокуратура Москвы предупредила жителей и гостей столицы об ответственности за участие в несогласованном массовом публичном мероприятии, которое запланировано на субботу, 3 августа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что шествие по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, не согласовано с органами исполнительной власти.

В пресс-службе пояснили, что в интернете, в том числе соцсетях, распространяются призывы принять участие в акции.

"Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано. Прокуратурой города в отношении организатора мероприятия Любови Соболь вынесено предостережение о недопустимости нарушения закона", – говорится в сообщении на сайте прокуратуры Москвы.

Уточняется, что любые попытки провести несогласнованное публичное мероприятие в городе являются нарушением закона, а сотрудники правоохранительных органов будут вынуждены принять соответствующие меры.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

