Участие в массовых беспорядках может привести к уголовной ответственности – адвокат

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Председатель президиума Московской коллегии адвокатов "РОСАР" Сергей Ахундзянов предупредил участников несогласованных с властями акций протеста о возможной уголовной ответственности. Слова юриста приводит Агентство "Москва".

"Если массовые беспорядки сопровождались насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, каких-либо отравляющих веществ, а также были связаны с оказанием вооруженного сопротивления представителям власти, в нашем случае – полицейским, то естественно правомерно возбуждение уголовных дел", – подчеркнул Ахундзянов.

Адвокат добавил, что по массовым беспорядкам существует статья 212 Уголовного кодекса – это преступление относится к категории особо тяжких. Нарушителю, в частности, грозит до 15 лет тюремного срока.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.