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10:05

Прокуратура предупредила об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа

общество политика

10:05

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московская прокуратура предупредила горожан и гостей города об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Заявление надзорного ведомства цитирует Агентство "Москва".

"В интернете распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии – шествии по Бульварному кольцу, от Никитских до Покровских ворот, которое планируется провести 3 августа 2019 года. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти Москвы в установленном порядке не согласовано", – подчеркивается в сообщении.

Там также отмечено, что организатору акции Любови Соболь вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона.

В прокуратуре добавили, что сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры. В ведомстве вновь напомнили, что несогласнованное публичное мероприятие является прямым нарушением закона.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

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