Несанкционированные митинги расшатывают общество – Шахназаров

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Кинорежиссер, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров заявил о своем отрицательном отношении к несанкционированным митингам, так как они расшатывают общество и могут привести к распаду страны. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Очевидно, что это провокация, что это попытка повторить 1991 год, когда все начиналось с митингов и закончилось распадом страны. У меня ощущение, что применяется тот же сценарий по расшатыванию нашего общества", – подчеркнул директор "Мосфильма".

Он добавил, что никому не рекомендует ходить на несанкционированные митинги. По словам Шахназарова, плохо, когда в подобное втягивают молодежь. Режиссер особо обратил внимание на то, что в обществе существуют определенные правила, регламентированные законом, а их нарушение может способствовать фактической потере страны.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.