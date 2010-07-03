Бутман призвал москвичей выражать протест в рамках закона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Агрессивные формы выражения протеста ни к чему не приведут, поэтому москвичам нужно высказывать свое мнение цивилизованно и в рамках закона, заявил директор Государственного училища духового искусства Игорь Бутман.

"Я считаю, что нужно находить цивилизованные пути выражения своего мнения, политических взглядов и протестов. Я против агрессивных выступлений и неконструктивной политики. Такие методы никогда не приводили ни к чему хорошему", – приводит слова Бутмана Агентство "Москва".

Он отметил, что у людей должна быть возможность высказывать свое мнение, но делать это лучше всего в рамках закона.

"Я против таких митингов, драк, насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Для меня такие митинги только дестабилизируют ситуацию", – сказал он.

Бутман подчеркнул, что действия столичных властей в случае проведения несанкционированного митинга не отличаются от общемировой практики урегулирования подобных ситуаций.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.