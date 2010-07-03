Богомолов: ценой участия в несогласованных акциях протеста может стать тюремное заключение

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Ценой участия в несогласованных акциях протеста для юношей и девушек может стать тюремное заключение, об этом заявил художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов.

"Я видел протестные акции сильно издалека. Верю в то, что были жесткие действия полиции. Читал о причинах протестов и считаю, что, если по мнению кандидатов, совершается несправедливость, они должны бороться за свои права. Но нельзя вести людей на несогласованные акции и кокетливо при этом писать: "пошли гулять по нашему городу". Кокетливое бунтарство – берем булыжник, а на вопрос "зачем взяли", прихихикивая от собственной изобретательности, изображаем, что ведем археологические раскопки. В итоге одним - пококетничать, другим – побороться за власть, третьим – искренне защитить свое право, а некоторое количество юношей и девушек - из тех, у кого родители без знакомств, – присядут (отправятся под арест. – Прим. Ред). И никто их не защитит", – цитирует его Агентство "Москва".

Богомолов также отметил, что ценой появления на несанкционированных акциях "может стать поломанная судьба".

"Звать людей на несогласованные акции – опасная игра. И не надо прикрываться шутками о прогулках. Надо чтобы все – и особенно дети – понимали, что ценой этого может стать поломанная судьба. И тогда уж, если хотят платить эту цену, – пусть. Дело каждого. Мне не нравится закон о митингах. Но мне в равной степени не нравится, что людей призывают идти туда, где они получат сроки, и называют это прогулками. И там, и там – голова в песок", – добавил худрук Театра на Малой Бронной.

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.