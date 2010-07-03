Директор Дома русского зарубежья прокомментировал несогласованные акции в центре Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Организаторы несанкционированных акций протеста подвергают опасности несовершеннолетних, которые участвуют в них, считает директор Дома русского зарубежья имени Солженицына Виктор Москвин.

По его мнению, они должны нести ответственность за это. Москвин добавил, что проведение таких митингов – это нарушение закона, которое может повлечь за собой соответствующие действия правоохранителей.

"Я считаю, что закон должен соблюдаться, а митинги должны быть санкционированными. Люди, которые принимают в таких мероприятиях участие, должны следовать букве закона", – цитирует директора дома Агентство "Москва".

27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.