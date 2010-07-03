Демидов поддержал позицию властей по несанкционированным митингам

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Позиция властей Москвы относительно несанкционированных митингов продиктована соображениями безопасности, считает член Общественного совета при министерстве культуры РФ Иван Демидов.

"Я убежден, что свобода без понимания ответственности всегда приводит к крови. И мне как москвичу непонятно и возмутительно, что группа людей творит бесчинства и провоцирует агрессию и страх на площадях и улицах нашего города. Какими бы мотивами они ни руководствовались. И самое неприятное, что мы – те, кто десятилетиями живет в Москве, – испытываем страх за своих родных, которые просто вышли погулять по городу", – цитирует его Агентство "Москва".

В связи с этим Демидов полностью поддержал позицию Сергея Собянина. По его мнению, она продиктована соображениями безопасности для жителей Москвы и туристов. Также он обратил на вежливость мэра Москвы и правоохранительных органов.

"Я бы хотел напомнить всем ищущим приключений, что вежливость власти – это не ее слабость. Я считаю, что, конечно, человек вправе реализовывать все свои конституционные свободы, за исключением тех моментов, когда последствия будут трагичными, особенно для окружающих. И когда организаторы подвергают людей опасности – то они провокаторы и это вне зоны закона", – заключил Демидов.

27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.