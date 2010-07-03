Префектура ЦАО отказала в проведении пикетов на Бульварном кольце 3 августа

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Префектура Центрального административного округа столицы отказала в проведении пикетов на Бульварном кольце 3 августа из-за нарушения сроков подачи заявки. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе префектуры.
Как уточнили в префектуре, 31 июля от групп граждан поступили уведомления о намерении провести пикеты на нескольких площадках Бульварного кольца 3 августа. Однако в связи с нарушением сроков подачи "организатор не вправе проводить его", пояснили представители пресс-службы. Они напомнили, что в соответствии с федеральным законом "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" подать заявку нужно как минимум за три дня до предполагаемой даты проведения пикета.
Организаторам акции напомнили, что "с учетом разъяснений Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26 июня 2018 года" уведомления, поданные позже установленного законом срока, "не подлежат рассмотрению".
Пресненский суд столицы уже арестовал участников несанкционированной акции в Москве Ивана Подкопаева и Кирилла Жукова. Они останутся под стражей до 27 сентября.
27 июля в центре Москвы прошла не согласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.
Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.
В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.
Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.
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