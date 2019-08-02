Арестован третий участник несанкционированной акции в столице

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Пресненский суд Москвы в пятницу, 2 августа, заключил под стражу третьего участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Самариддина Раджабова, передает РИА Новости из зала суда.

По данным следствия, во время несанкционированного митинга он бросил бутылку с водой в сотрудника Росгвардии, попав в шею. Таким образом, ему вменяют и участие в массовых беспорядках, и нападение на представителя власти.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 сентября", – огласила решение судья.

Ранее были арестованы Иван Подкопаев и Кирилл Жуков. Всего же по уголовному делу задержаны пять человек, но Следственный комитет накануне анонсировал новые аресты. Следователи вычислили уже более десятка самых активных участников беспорядков.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. Ее поводом стало то, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи умерших москвичей. При этом они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные митинги.

Правоохранительные органы задержали 1074 человека. Позднее полиция предостерегла москвичей и гостей города от участия в несанкционированной акции, запланированной в столице на 3 августа. Полицейские напоминают, что поскольку акции незаконны, они могут применять силу.

Отмечается, что оппозиции несколько раз предлагали сделать согласованный митинг, однако они отказывались.