Суд арестовал первого фигуранта дела о незаконной акции в Москве

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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
Пресненский суд Москвы арестовал первого участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, передает телеканал Москва 24. До 27 сентября под стражу заключен Иван Подкопаев.
Накануне ему предъявили обвинение. Молодому человеку грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
При задержании у Подкопаева изъяли нож, молоток, противогаз и перцовый баллончик. На судебном заседании он объяснил, что баллончик носит с собой для защиты от бродячих собак, противогаз использует во время работы техником, а нож "не является холодным оружием". Также молодой человек заявил, что виновным себя не считает.
Всего по уголовному делу задержаны пять человек. Также в ходе предварительного расследования следователи получили доказательства причастности к совершению преступлений более 10 граждан, принимавших "наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков".
Ранее были возбуждены три уголовных дела по статье о применении насилия в отношении представителя власти и дело по статье о массовых беспорядках. За это грозит до 15 лет лишения свободы. Личности других нарушителей устанавливаются.
27 июля в центре Москвы прошла несогласованная акция. Ее поводом стало то, что нескольким кандидатам отказали в регистрации на выборах за подписи умерших москвичей. При этом они вместо того, чтобы обжаловать решения, решили устраивать подобные митинги.
Правоохранительные органы задержали 1074 человека. Позднее полиция предостерегла москвичей и гостей города от участия в несанкционированной акции, запланированной в столице на 3 августа. Полицейские напоминают, что поскольку акции незаконны, они могут применять силу.
Отмечается, что оппозиции несколько раз предлагали сделать согласованный митинг, однако они отказывались.
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