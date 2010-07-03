Участники несанкционированных митингов рискуют тем самым испортить себе жизнь – юрист

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Участники несанкционированных акций могут подобными действиями испортить себе жизнь. Такое мнение выразил адвокат Рубен Маркарьян.
Он отметил, что на подобных мероприятиях не стоит искать романтики.
"Речь даже не о тюрьме, с ней понятно, а даже если просто попасть в дело оперативного учета, придя там кого-то поддержать на несанкционированный митинг, то потом, когда молодой человек решит устроиться на работу, где полно романтики, например, в те же спецслужбы, в полицию, да просто на госслужбу, то не возьмут", – сказал Маркарьян Агентству "Москва".
Юрист уточнил, что к участникам беспорядков на несанкционированных акциях могут применить статью 212 УК РФ.
Ранее Следственный комитет задержал пятерых участников акции 27 июля в Москве. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применения насилия в отношении полицейских на митинге оппозиции около московской мэрии.
По данным СК, следователи имеют доказательства причастности к преступлениям более десяти граждан, "принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы".
Следователи продолжают работу по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, нарушивших закон. Также запланирован ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга.
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