Участники несанкционированных митингов рискуют тем самым испортить себе жизнь – юрист

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Участники несанкционированных акций могут подобными действиями испортить себе жизнь. Такое мнение выразил адвокат Рубен Маркарьян.

Он отметил, что на подобных мероприятиях не стоит искать романтики.

"Речь даже не о тюрьме, с ней понятно, а даже если просто попасть в дело оперативного учета, придя там кого-то поддержать на несанкционированный митинг, то потом, когда молодой человек решит устроиться на работу, где полно романтики, например, в те же спецслужбы, в полицию, да просто на госслужбу, то не возьмут", – сказал Маркарьян Агентству "Москва".

Юрист уточнил, что к участникам беспорядков на несанкционированных акциях могут применить статью 212 УК РФ.

Ранее Следственный комитет задержал пятерых участников акции 27 июля в Москве. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применения насилия в отношении полицейских на митинге оппозиции около московской мэрии.

По данным СК, следователи имеют доказательства причастности к преступлениям более десяти граждан, "принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы".

Следователи продолжают работу по установлению и привлечению к ответственности всех лиц, нарушивших закон. Также запланирован ряд задержаний граждан, причастных к массовым беспорядкам и применению насилия в отношении представителей органов внутренних дел и Росгвардии в ходе несанкционированного митинга.

