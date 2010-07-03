Разыскиваемый за призывы к экстремизму задержан на несанкционированной акции

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Мужчина, задержанный на несанкционированной акции, находился в федеральном розыске за публичные призывы к экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

"На субботней несанкционированной акции в ходе выполнения задач по охране общественного порядка сотрудники ОМОН Главного Управления Росгвардии по Москве на Новинском бульваре за административное правонарушение задержали мужчину, жителя одного из российских регионов. В ходе проверки было установлено, что гражданин находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности"), – говорится в сообщении.

Задержанного передали полицейским.

3 августа в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие порядка 1,5 тысячи человек. За различные правонарушения задержано около 600 человек.

Предыдущая несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

В столичной прокуратуре предупредили об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Также там сообщили, что для обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.