Почти 70% россиян поддерживают действия властей при незаконных акциях – ВЦИОМ

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Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди граждан страны об их отношении к несогласованным с властями акциям.

Большинство респондентов (69%) согласны с необходимость жестких действий в ситуации несанкционированного митинга. Среди москвичей аналогичным образом ответили 61% человек. Вариант "скорее не согласен" выбрали 23% опрошенных россиян, затруднились с ответом 8%.

О несогласованном митинге в Москве 27 июля осведомлены 83% москвичей и 59% жителей других регионов.

Опрос провели 30 июля методом телефонного интервью, в нем участвовали 1600 человек старше 18 лет.

Данные соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликованы на официальном сайте.

27 июля в центре Москвы прошла несогласованная с властями акция. Правоохранительные органы задержали 1074 человека. Московская прокуратура предупредила горожан и гостей города об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа. Сотрудники правоохранительных органов будут пресекать любые провокации и беспорядки, принимая для этого все необходимые меры.