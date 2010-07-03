Арестован девятый фигурант дела о массовых беспорядках 27 июля

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресненский районный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля Сергея Абаничева, передает ТАСС.

Он будет находиться под стражей до 27 сентября. До этой же даты установлен срок следствия по уголовному делу.

Ранее суд арестовал восьмерых обвиняемых по данному делу – Даниила Конова, Владислава Барабанова, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Егора Жукова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Евгения Коваленко.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

Ранее несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. Ранее в мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69%) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.