Суд арестовал восьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках 27 июля

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Пресненский суд Москвы заключил под стражу восьмого обвиняемого по делу о массовых беспорядках, студента Даниила Конова, передает РИА Новости.

"Ходатайство следователя удовлетворить – избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья.

Конов останется под стражей до 27 сентября. Ранее суд арестовал семерых обвиняемых по данному делу – Владислава Барабанова, Самариддина Раджабова, Кирилла Жукова, Егора Жукова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Евгения Коваленко.

В субботу, 3 августа, в несанкционированной акции в центре столицы приняли участие около 1,5 тысячи человек. Около 600 человек были задержаны за различные правонарушения.

Предыдущая несогласованная акция прошла в центре Москвы 27 июля. Тогда правоохранительные органы задержали 1074 человека.

Также было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков, предусматривающей наказание до 15 лет лишения свободы. В мэрии Москвы предложили провести акцию на проспекте Сахарова, на что оппозиция ответила отказом, организуя несогласованный митинг 3 августа.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, большинство россиян (69 процентов) высказались в поддержку жестких действий властей в ситуации несанкционированного митинга.

Ранее в прокуратуре сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за недействительных подписей умерших москвичей.

